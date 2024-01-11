Синоптик дала прогноз на сегодня, предупредив о "качелях" в ближайшие дни

Морозы в Украине сегодня cпадут, но расслабляться еще рано. Синоптики обещают синоптические качели в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В Украине атмосферные фронты обусловят небольшой снег. Поскольку Украина находится в так называемом теплом секторе, потому что холодный фронт еще не дойдет до нас, то и температура воздуха будет достаточно высокой. Днем 11 января ожидается от -3...+3 градусов", - рассказала она.

В то же время, по наблюдениям синоптика, сильный северо-западный ветер с порывами будет "снижать", по ощущениям, температуру воздуха.

"На дорогах остается гололед, осторожно!" – предупредила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 11 января будет подсыпать небольшим снегом, северо-западный ветер может быть даже порой штормовым, то есть сильнее 15 м/с.

"Однако не будет слишком холодно, в столице днем 0...-2 градуса", - констатировала синоптик.

Похолодание и потепление: когда будут

Уже 12 января придет холодный атмосферный фронт "соскользнет по восточной периферии антициклона", и потому за ним в Украину сразу пройдет холодный северный воздух.

"С 12 января ожидается похолодание до умеренных морозов", – предупредила Диденко.

В дальнейшем, по ее словам, будут очередные синоптические качели, потому что потеплеет с 15 января.