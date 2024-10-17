Полиция советует водителям стучать по капоту перед тем, как заводить двигатель: что случилось
В холодное время года водителям в Украине советуют постучать по капоту машины перед тем, как завести двигатель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.
Почему правоохранители советуют водителям "проверять" капот
В патрульной полиции напомнили, что ночи в Украине уже становятся все более холодными.
"Поэтому многие уличные животные ищут уютное и теплое место. Но находят его под капотом вашего авто. И не только", - отметили правоохранители.
Водителям рассказали, что самые любимые места кошек таковы:
- под авто
- под капотом
- под арками колес
- в выхлопной трубе
"Советуем перед тем, как завести двигатель - постучать по капоту и проверить указанные места. Учтите, что пугливые животные могут спрятаться еще глубже. Будьте внимательны и детально проверяйте свои автомобили. Следуйте простым советам, которые помогут уберечь бездомных животных", - подытожили в пресс-службе полиции.
Пост патрульной полиции Украины (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Изменения в ПДД с 1 ноября
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 ноября Правила дорожного движения переходят на "зимний период", поэтому на некоторых участках дорог в городах Украины будут действовать не такие, как в теплое время года, ограничения скорости движения транспорта.
По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, пункт ПДД 12.8 существует уже давно и возможность установления другого скоростного режима на летний период им предусмотрена.
Поскольку зимний период - это всегда период повышенной опасности для всех участников дорожного движения, на некоторых участках дорог в некоторых городах дорожные знаки насчет допустимой скорости будут изменены. Ездить водителям придется медленнее.
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