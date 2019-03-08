Завтра у Закарпатській області очікується підйом рівня води

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рівень води може піднятися на 2 метри

У суботу, 9 березня, на річках Закарпатської області очікується підйом рівня води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, завтра в результаті дощів та танення снігового покриву в горах можливий підйом рівня води в річках на 0,5-1,5 метрів в межах корінних берегів.

Крім того, в нижній течії річки Боржава очікується підняття рівня води на 2 метри з можливим виходом води на заплаву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті наслідків сильних дощів, що обрушилися на північ Чилі, загинули щонайменше 9 людей. Річки, які вийшли з берегів, пошкодили 820 будинків, ще 78 будинків отримали сильні пошкодження, а 75 були повністю зруйновані.

Раніше, на північному сході Австралії через повінь, яка утворилася в результаті сильних дощів, евакуювали кілька тисяч людей. Рівень води піднявся більше ніж на 2 метри, в результаті чого сталося підтоплення будинків.

Додамо, в результаті повеней у різних регіонах Саудівської Аравії, які утворилися через сильні дощі, загинули щонайменше 12 осіб. З району Табук на північно-заході королівства було евакуйовано 137 чоловік.

Нагадаємо, у світі протягом 2018 року через природні катаклізми загинули 10 тис. 733 і постраждали 61,7 мільйони чоловік.