Завтра на Закарпатті очікується потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вітер східний буде дути зі швидкістю 5-10 м / с

Погода в Україні завтра, 24 вересня, буде без опадів, вночі очікуються заморозки, а вдень температура повітря складе +22 градуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 24 вересня в Україні без опадів.

Вітер східний буде дути зі швидкістю 5-10 м / с.

У північних, східних та Рівненській областях вночі очікуються заморозки в повітрі 0 -3, а вдень температура повітря складе +9 +14 градусів. На решті території температура повітря вночі +4+ 9 градусів. У Полтавської та Черкаської областях заморозки на поверхні ґрунту 0 -4 , а вдень +14 +19 градусів.

На Закарпатті, і деяких районах Прикарпаття і в південній частині країни температура повітря складе +20 +22 градуси.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Дощі можливі тільки вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській та східних областях. Діденко писала, що сьогодні погода в південних та західних областях очікується помірно тепла, температура вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів.

Також 23 вересня майже на всій території України опадів не очікується. Температура повітря в західних областях становитиме +18 +21. Однак, у Волинській, Рівненській та Житомирській областях вдень очікується +13 +15 градусів.

Крім того, за даними синоптика Наталки Діденко, в ніч на 24 і 25 вересня очікуються заморозки. Така температурна ситуація очікується в Черкаській і Полтавській областях. У Києві у вівторок, 24 вересня, очікується суха погода, однак буде холодно. Стовпчики термометрів прогріються до +11 +14 градусів.