У Києві температура опуститься до 0

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Оголошено II рівень небезпеки

У Києві у вівторок, 24 вересня, температура повітря знизиться до 0. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, вночі 24 вересня в Києві очікуються заморозки. Температура повітря становитиме 0 -2 градуси. Оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Дощі можливі тільки вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській та східних областях. Діденко писала, що сьогодні погода в південних та західних областях очікується помірно тепла, температура вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів.

Також 23 вересня майже на всій території України опадів не очікується. Температура повітря в західних областях становитиме +18 +21. Однак, у Волинській, Рівненській та Житомирській областях вдень очікується +13 +15 градусів.

Крім того, за даними синоптика Наталки Діденко, в ніч на 24 і 25 вересня очікуються заморозки. Така температурна ситуація очікується в Черкаській і Полтавській областях. У Києві у вівторок, 24 вересня, очікується суха погода, однак буде холодно. Стовпчики термометрів прогріються до +11 +14 градусів.