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Зеленський: Росія на світовому рівні перетворюється на "ДНР". Це повна ізоляція

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 17:42
Зеленський: Росія на світовому рівні перетворюється на "ДНР". Це повна ізоляція Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росію чекає повна ізоляція на світовому рівні. Глава держави порівняв Російську Федерацію з "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

"Росія для світової спільноти перетворюється на "ДНР". Це повна ізоляція", - сказав президент.

Відзначити, Володимир Зеленський повідомив, що ворожий десант висадився на аеродромі в Гостомелі, що під Києвом. Українські військові заблокували супротивників і отримали наказ на знищення.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, російські окупанти вторглися в Чорнобильську АЕС, бойовики намагаються спровокувати екологічну катастрофу.

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