Зеленський: Росія на світовому рівні перетворюється на "ДНР". Це повна ізоляція

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росію чекає повна ізоляція на світовому рівні. Глава держави порівняв Російську Федерацію з "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

"Росія для світової спільноти перетворюється на "ДНР". Це повна ізоляція", - сказав президент.

Відзначити, Володимир Зеленський повідомив, що ворожий десант висадився на аеродромі в Гостомелі, що під Києвом. Українські військові заблокували супротивників і отримали наказ на знищення.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, російські окупанти вторглися в Чорнобильську АЕС, бойовики намагаються спровокувати екологічну катастрофу.