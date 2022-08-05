Головний сервісний центр МВС запустив для автомобілістів нову послугу онлайн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС.

Новий сервіс допоможе українцям дізнатися, у скільки обійдеться реєстраційна послуга Сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу, а також які саме податки і збори й в якому розмірі сплачуються для кожного конкретного автомобіля та ін.

Нагадаємо, раніше в Україні була спрощена процедура отримання водійського посвідчення - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

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