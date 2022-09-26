Сервисные центры МВД изменили правила выдачи водительских прав: что нового
Сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Теперь выполнить эти процедуры можно где угодно, независимо от места вашей регистрации. Кроме того, граждане, переехавшие временно жить в другое место, могут получить водительское удостоверение или сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком подразделении сдан теоретический экзамен.
Лица, у которых истек срок лишения права управления, также могут получить свое удостоверение водителя и сдать экзамены в удобном для них центре МВД.
Ранее мы сообщали, что в деоккупированных населенных пунктах Харьковской области начали работать мобильные сервисные центры МВД, в которых можно перерегистрировать автомобиль, или получить "права".
Также сообщалось, что главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".
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