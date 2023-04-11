Завтра в Украине похолодает. Синоптик рассказала, где ждать дождей
Завтра, 12 апреля, в Украину придет похолодание. Понижение температуры воздуха не обойдется без дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В среду в Украине станет холоднее. Дневная температура воздуха составит скромные +9...+12 градусов. Теплой будет погода только в южной части, +12...+16 градусов", - рассказала она.
Дожди
В частности, по данным синоптика, к похолоданию присоединятся дожди. А "сухие паузы" следует ожидать днем в южной части, вечером - в восточных областях.
Ветер
На востоке и севере Украины восточный ветер может достигать сильных значений до 15-18 метров в секунду.
Погода в Киеве
В столице 12 апреля ожидается похолодание до +10 градусов, дождь и порывистый ветер.
Ранее синоптик рассказала о погоде на Пасху в Украине.
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