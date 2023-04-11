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Завтра в Украине похолодает. Синоптик рассказала, где ждать дождей

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 13:39
Завтра в Украине похолодает. Синоптик рассказала, где ждать дождей Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 12 апреля, в Украину придет похолодание. Понижение температуры воздуха не обойдется без дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В среду в Украине станет холоднее. Дневная температура воздуха составит скромные +9...+12 градусов. Теплой будет погода только в южной части, +12...+16 градусов", - рассказала она.

Дожди

В частности, по данным синоптика, к похолоданию присоединятся дожди. А "сухие паузы" следует ожидать днем в южной части, вечером - в восточных областях.

Ветер

На востоке и севере Украины восточный ветер может достигать сильных значений до 15-18 метров в секунду.

Погода в Киеве

В столице 12 апреля ожидается похолодание до +10 градусов, дождь и порывистый ветер.

Ранее синоптик рассказала о погоде на Пасху в Украине.

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