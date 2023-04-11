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Завтра в Україні похолоднішає. Синоптик розповіла, де чекати дощів

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 13:39
Завтра в Україні похолоднішає. Синоптик розповіла, де чекати дощів Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 12 квітня, в Україну прийде похолодання. Зниження температури повітря не обійдеться без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У середу в Україні похолоднішає. Денна температура повітря становитиме скромні +9...+12 градусів. Теплою буде погода лише в південній частині, +12...+16 градусів", - розповіла вона.

Дощі

Зокрема, за даними синоптика, до похолодання доєднаються дощі. А "сухі паузи" варто очікувати вдень у південній частині, ввечері - в східних областях.

Вітер

На сході та півночі України східний вітер може досягати сильних значень, до 15-18 метрів за секунду.

Погода в Києві

У столиці 12 квітня очікується похолодання до +10 градусів, дощ та рвучкий вітер.

Раніше синоптик розповіла про погоду на Великдень в Україні.

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