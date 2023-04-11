Завтра в Україні похолоднішає. Синоптик розповіла, де чекати дощів
Завтра, 12 квітня, в Україну прийде похолодання. Зниження температури повітря не обійдеться без дощів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"У середу в Україні похолоднішає. Денна температура повітря становитиме скромні +9...+12 градусів. Теплою буде погода лише в південній частині, +12...+16 градусів", - розповіла вона.
Дощі
Зокрема, за даними синоптика, до похолодання доєднаються дощі. А "сухі паузи" варто очікувати вдень у південній частині, ввечері - в східних областях.
Вітер
На сході та півночі України східний вітер може досягати сильних значень, до 15-18 метрів за секунду.
Погода в Києві
У столиці 12 квітня очікується похолодання до +10 градусів, дощ та рвучкий вітер.
Раніше синоптик розповіла про погоду на Великдень в Україні.
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