RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

До +12, но с сильным ветром. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Завтра в Украине ожидаются умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, а днем на юге столбики термометров могут подняться до +12.

17 декабря украинцев ждет облачная погода. На востоке и на северо-востоке - с мокрым снегом. В южных областях прогнозируется местами небольшой дождь. При этом температура ночью достигнет нуля. Ночью в Украине ожидается до +5 градусов. Днем 3-8 градусов тепла, на - до +12.

Фото: прогноз погоды на 17 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, завтра в Украине ожидается первый (желтый) уровень опасности. По всей стране, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Также синоптики объявили о снеголавинной опасности третьего уровня 16-17 декабря, в связи со снегопадом и вьюгой, на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Фото: предупреждение о снеголавинной опасности (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы писали о погоде на текущую неделю - до пятницы в Украине будет плюсовая погода, но с осадками.

Кроме того, ранее сообщалось, что сегодня по всей Украине ожидаются осадки, а в большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются порывы ветра 25-28 м/с.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода на день