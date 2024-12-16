До +12, но с сильным ветром. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

17 декабря украинцев ждет облачная погода. На востоке и на северо-востоке - с мокрым снегом. В южных областях прогнозируется местами небольшой дождь. При этом температура ночью достигнет нуля. Ночью в Украине ожидается до +5 градусов. Днем 3-8 градусов тепла, на - до +12.

Фото: прогноз погоды на 17 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, завтра в Украине ожидается первый (желтый) уровень опасности. По всей стране, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Также синоптики объявили о снеголавинной опасности третьего уровня 16-17 декабря, в связи со снегопадом и вьюгой, на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Фото: предупреждение о снеголавинной опасности (facebook.com/UkrHMC)