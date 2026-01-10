Завтра в Украине до -18 и метели, но скоро потеплеет: прогноз синоптика

Сильные морозы на севере, тепло на востоке

В ночь на 11 января в Украине ожидается от -7до -14 градусов, а на севере местами от -14 до -18 градусов. В то же время на юго-востоке и востоке будет значительно теплее от 0 до +3 градусов

Днем в воскресенье температура воздуха составит от -5 до -12 градусов, тогда как в восточных областях прогнозируют от 0 +5 градусов.

Осадки: снег на западе, дождь со снегом на востоке

Снег прогнозируют в западных областях Украины. На востоке и юго-востоке возможны снег, мокрый снег и дождь - там будет влиять очередной южный циклон. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северного и северо-западного направлений. В западных областях - порывистый и некомфортный, со снегом возможны метели. На востоке и северо-востоке - сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

В других регионах - умеренный.



Гололедица и магнитные бури

Гололедица сохранится, особенно на юго-востоке и Днепропетровщине.

Также в ночь и утром 11 января ожидается активизация магнитных бурь.

Погода в Киеве

В столице 11 января осадков не предвидится, однако будет гололедица и сильный мороз. Ночью температура снизится до -16 градусов, при прояснениях - до -18 градусов, днем от -10 до -12 градусов.

Когда ждать потепления

По предварительным прогнозам Диденко, с 15 января в большинстве регионов Украины морозы начнут ослабевать. В дневные часы 16 и 17 января вероятно потепление вплоть до оттепели.

В то же время синоптик отмечает, что это не окончательное потепление - зима еще будет продолжаться.