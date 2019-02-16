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Завтра в Україну прийде потепління


Температура повітря прогріється до 13 градусів тепла

Завтра, 17 февраля, на всей территории Украины синоптики прогнозируют потепление, температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, осадков в Украине завтра не ожидается. Зато значительно повысится температура воздуха.

Да, теплее всего будет в западных и южных областях. Воздух там прогреется до 10-13 тепла днем, тогда как ночью будет около 0 градусов.

В восточных областях температрура днем будет держаться около 6-8 тепла. В Киеве завтра воздух прогреется до 9 тепла.

Напомним, в Киеве сегодня, 16 февраля, существенных осадков не прогнозируют, на дорогах местами гололедица. Температура днем 3-5 градусов тепла.

Как писало РБК-Украина, 16 февраля в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха днем +1+6°С.

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