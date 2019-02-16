В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Стан покриття на дорогах в більшості областей сухий

В Україні станом на ранок 16 лютого проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

Як зазначається, зранку 16 лютого на території країни без опадів. Температура повітря на більшій території коливається від -1 до +3°С.

Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухий. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -2-7°С. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

За повідомленням Укргідрометцентру, 16 лютого у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без опадів. Середня температура повітря вдень +1+6°С.

РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні, 16 лютого, істотних опадів не прогнозують, на дорогах місцями ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що на початку наступного тижня очікується істотне потепління, в деяких областях температура повітря підніметься до +11 градусів.