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В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах

Новини » Суспільство    16.02.2019 - 10:33
В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Стан покриття на дорогах в більшості областей сухий

В Україні станом на ранок 16 лютого проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

Як зазначається, зранку 16 лютого на території країни без опадів. Температура повітря на більшій території коливається від -1 до +3°С.

Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухий. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -2-7°С. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

За повідомленням Укргідрометцентру, 16 лютого у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без опадів. Середня температура повітря вдень +1+6°С.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про ситуацію на дорогах

РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні, 16 лютого, істотних опадів не прогнозують, на дорогах місцями ожеледиця

Раніше повідомлялося, що  на початку наступного тижня очікується істотне потепління, в деяких областях температура повітря підніметься до +11 градусів.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +9 В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг
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