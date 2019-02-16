Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опадів на 16 лютого не прогнозують

У Києві сьогодні, 16 лютого, істотних опадів не прогнозують, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними Українського гідрометцентру, сьогодні у Києві буде хмарно із проясненнями, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 3-5º тепла.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Як писав Styler, у суботу, 16 лютого, в Україні очікується тепла і похмура погода - небо затягне хмарами, на заході буде хмарно з проясненнями, у східних областях та на північному сході пройдуть дощі з мокрим снігом.

Температура значно підвищиться - мінусової температури вдень не очікується. Зокрема, на заході буде до +9 градусів в Івано-Франківській області. А вже в неділю, 17 лютого, очікується рекордне потепління - до +13 градусів, на заході і на півдні України.

Раніше повідомлялося, що на початку наступного тижня очікується істотне потепління, в деяких областях температура повітря підніметься до +11 градусів.