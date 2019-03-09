Завтра в Україну прийде похолодання зі снігом

У неділю, 10 березня, в Україні очікується дощ та сильний вітер

В воскресенье, 10 марта, погода в Украине ухудшится из-за прихода похолодания и дождей со снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как сообщила синоптик, 10 марта в Украине ожидаются сильные ветры, которые могут усилиться до штормовых значений. Также ожидается похолодание днем до 5-9 градусов тепла, в южной части страны до 7-13 градусов выше нуля.

Кроме того, на территории страны завтра ожидаются дожди, а в северо-западных регионах местами возможен мокрый снег.

Также похолодает и в Киеве. Днем температура воздуха в столице поднимется до 6-8 градусов тепла.

По словам Диденко, завтра в Киеве ожидается сильный порывистый ветер и дождь.

"Изменение погоды перейдет на следующую неделю - она будет холодной", - отметила синоптик.

Напомним, ранее Диденко предупреждала, что в Украину придет похолодание. По словам синоптика, похолодание должно прийти после 10 марта.

Как писало РБК-Украина, 8 марта в Киеве было объявлено штормовое предупреждение. Ночью в столице ожидалась сильная гроза с порывами ветра 15-17 м/сек.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, в субботу, 9 марта, на востоке и юге Украины ожидались дожди. Также дожди прогнозировались в столице страны.