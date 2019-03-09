ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +16

Новини » Суспільство    09.03.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +16
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні місцями дощі

Погода на сьогодні: 9 березня 2019 року на сході і півдні України дощі, на решті території опадів не очікується, температура повітря підніметься до +16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході хмарно, температура повітря вдень від +11 до +14, вночі від +3 до +7. На півночі України хмарно, вдень від +11 до +13, а вночі від +3 до +5. У центрі сухо і хмарно, вдень від +11 до +13, вночі від +4 до +7.

У східних областях очікується дощ, температура вдень від +9 до +11, вночі від +3 до +5. На півдні України дощ, вдень від +12 до +15, вночі від +4 до +7. У Криму вдень від +14 до +16, вночі від +5 до +7.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +16

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 березня дощі, вдень від +11 до +13, вночі від +4 до +6, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +16

Кліматологи підбили підсумки календарної зими в Києві
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся