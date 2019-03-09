Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +16

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні місцями дощі

Погода на сьогодні: 9 березня 2019 року на сході і півдні України дощі, на решті території опадів не очікується, температура повітря підніметься до +16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході хмарно, температура повітря вдень від +11 до +14, вночі від +3 до +7. На півночі України хмарно, вдень від +11 до +13, а вночі від +3 до +5. У центрі сухо і хмарно, вдень від +11 до +13, вночі від +4 до +7.

У східних областях очікується дощ, температура вдень від +9 до +11, вночі від +3 до +5. На півдні України дощ, вдень від +12 до +15, вночі від +4 до +7. У Криму вдень від +14 до +16, вночі від +5 до +7.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 березня дощі, вдень від +11 до +13, вночі від +4 до +6, вітер південно-західний, 5-10 м/с.