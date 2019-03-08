У Києві оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У столиці очікується сильна гроза

Синоптики попередили про погіршення погоди в Києві протягом найближчої години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозами синоптиків, протягом найближчої години у столиці очікується гроза з поривами вітру 15-17 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий), яка утримається протягом 9 березня.

В КМДА закликають бути обережними та дотримуватися рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 8 березня очікується дощ. Вночі очікувалися пориви вітру до 15-17 м/с.

Нагадаємо, що завтра, 9 березня, на річках Закарпатської області очікується підйом рівня води. Рівень води в річках підніметься до 0,5-1,5 м. В нижній течії річки Боржава очікується підняття рівня води на 2 метри з можливим виходом води на заплаву.

Додамо, 4 березня в Україні було оголошено штормове попередження. По всій території країни очікувалися сильні пориви вітру до 15-20 м/с.