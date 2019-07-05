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Завтра Україну накриють дощі

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 15:59
Завтра Україну накриють дощі
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Криму, Приазов'ї, Дніпропетровській та східних областях місцями короткочасні дощі і грози

Завтра, 6 липня, погода в Україні в більшості областей буде дощовою, температура до +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 6 липня вночі в Україні, крім більшості західних областей, вдень у Криму, Приазов'ї, Дніпропетровській та східних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів.

Вітер західних напрямків, 5-10 м / с, у південних та східних областях під час гроз місцями можливі шквали 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14, вдень +20 +25 градусів. На півдні країни вночі ожиидается +15 +20, вдень +24 +29 градусів.

Завтра Україну накриють дощіРаніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідні, 6 і 7 липня, погода в Україні буде дощовою, місцями очікуються грози. В Україні очікується від +23 до +26 градусів, на півдні - до +28 градусів.

За інформацією синоптиків, сьогодні, 5 липня, дощі з грозами очікуються на заході, в центрі та півночі країни. Сьогодні в Києві очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень +21 +24, а вночі +10 +12 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 6 липня в Україні оголошено штормове попередження. У Південній та східній частині країни очікується погіршення погоди. За даними Гідрометцентру, на півдні та сході країни місцями грози і шквали 15-20 м/с.

В Україні оголошено штормове попередження Синоптик дала прогноз погоди на вихідні
Новини України ПогодаГідрометцентр
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