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Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 08:00
Сьогодні Україну місцями накриють дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західній та центральній частині країни дощі з грозами

Погода в Україні: сьогодні, 5 липня, у західній, центральній та північній частині дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні дощі з грозами, температура повітря вдень досягне +22+24, а вночі очікується +11+13. У центральній та північній частинах сьогодні дощі, температура повітря вдень +23+27, а вночі очікується +11+14. Зокрема, синоптики повідомляють, що у Вінницькій області температура повітря підніметься до +27.

Зазначимо, на сході країни сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень +23+25, а вночі очікується +13+15. Зокрема, у Запорізькій області буде +26+28. У південній частині країни також без опадів, температура повітря вдень буде +27+29, а вночі +15+17. У Криму сьогодні мінлива хмарність.

Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Погода у Києві на сьогодні

Сьогодні у Києві, за даними синоптиків, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +21+24, а вночі +10+12.

Сьогодні Україну місцями накриють дощі

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