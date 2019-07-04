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Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    04.07.2019 - 09:22
Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На півдні країни будуть місцями грози та шквали

Погода в Україні сьогодні, 4 липня, погіршиться у південній частині. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, сьогодні на півдні країни будуть місцями грози та шквали 15-20 м/с.

Синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні майже по всій території буде сонячно, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +23+26. Тільки на півдні України температура повітря підніметься до +29. За даними Гідрометцентра, сьогодні дощі будуть у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україні сьогодні вночі температура опуститися до +7. Вона додала, що у Києві в четвер без істотних опадів, тільки в окремих районах може збільшитися хмарність та вологість. Протягом дня в столиці очікується +20 +23 градуси.

"Такий синоптичний рахат-лукум в Україні триватиме до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєві дощі з грозами можливі на Івана, 7 липня, 8 липня. Коли і де - в наступних прогнозах", - додала синоптик.

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