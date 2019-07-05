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Синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 12:41
Синоптик дала прогноз погоди на вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікується до +30 та місцями дощі

Погода в Україні 6 та 7 липня очікується дощовою, місцями можливі грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

За даними синоптика, завтра, 6 липня, в Україні очікується від +23 до +26 градусів, на півдні - до +28 градусів. Разом з тим, у неділю, 7 липня, температура повітря буде трохи вище: протягом дня очікується від +24 до +28 градусів, на півдні - до +30 градусів. У Сумській області та в Карпатах трохи прохолодніше - від +20 до +24 градусів.

"Найближчої ночі, на суботу, дощі та грози пройдуть на півдні, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях, а також смуга дощів витягнеться через Кіровоградську, Полтавську області до Сумської та Харківської областей. Це - вночі. Завтра вдень опади ймовірні на сході та місцями в західних областях", - повідомила Діденко.

Синоптик також додала, що в неділю, 7 липня, на заході та півночі країни очікуються короткочасні дощі з грозами, а ввечері й у центральних регіонах. На решті території буде без опадів. При грозах можливі зливи та шквали.

"У Києві дощі з грозами можливі у ніч на суботу, вдень 6 липня дощу не буде. 7 липня вночі віночки дівчата пускатимуть при ясному місяці та світлих зіроньках, буде сухо. А ось вдень у неділю у Києві ймовірний дощ з грозою", - додала вона.

Синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 7 липня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також за інформацією синоптиків, сьогодні, 5 липня, дощі з грозами очікуються на заході, у центрі та півночі країни.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Сьогодні Україну місцями накриють дощі
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