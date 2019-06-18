Завтра Україну накриють дощі

У західних, південних та східних областях місцями короткочасні дощі і грози
Погода в Україні завтра, 19 червня, буде дощовою, в деяких областях буде без опадів, температура повітря +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
Як повідомляють синоптики, 19 червня вночі на Закарпатті, вдень у західних, південних та східних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 3-8 м / с.
Температура повітря вночі +15 +20, на півдні Одеської області до +23, вдень +26 +31 градус. У південній частині країни до +34, на високогір'ї Карпат +20 +25.
Крім того, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що у найближчий тиждень в Україні збережеться спека з денною температурою вище 30 градусів.
Також за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в червні в Києві вже зафіксовано кілька температурних рекордів.