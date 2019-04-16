ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра Україну знову накриють дощі

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 17:25
Завтра Україну знову накриють дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опадів не буде лише на півдні країни

Погода в Україні завтра 17 квітня все ще буде прохолодною, на більшості території країни очікуються дощі. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Українського гідрометцентру. 

Синоптики прогнозують 17 квітня подекуди дощі, а в Карпатах з мокрим снігом, на Прикарпатті місцями значні дощі, лише вночі на півдні країни без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у східній частині вдень окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +2-7 градусів тепла, вдень +8-13 градусів, на Закарпатті до +17 градусів. 

Завтра Україну знову накриють дощі

Раніше повідомлялося, що погода в Києві протягом найближчих днів залишатиметься холодною, 18-19 квітня у очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів.

РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко потепління і припинення опадів в Україні очікується з 18 квітня. 

Натомість за даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).

В Україні найближчі дні буде холодно Україну накриють дощі, місцями зі снігом
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Погодадожди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся