В Україні найближчі дні буде холодно

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потепління слід очікувати з 18 квітня

Погода в Україні 17 квітня ще буде холодною, у деяких областях очікуються дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Вона зазначила, що завтра подекуди очікується сильний вітер. Температура повітря прогріється до +7-12 градусів максимально.

Потепління і припинення опадів очікується з 18 квітня. У Києві завтра буде також холодно. Очікується дощ, вітер, температура максимально підніметься до +10 градусів.

Раніше повідомлялося, що 16 квітня погода також буде холодною, у західних областях очікуються сильні заморозки. В більшості областей часом дощ; температура вночі +2-7 тепла, вдень +8-13 градусів, на сході країни до +16 градусів.

РБК-Україна писало, що в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що суттєве потепління настане не раніше ніж через тиждень. Потепління до 20-22 градусів настане в Україні тільки після свята Великодня