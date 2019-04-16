ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Київ насуваються заморозки

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 15:17
На Київ насуваються заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки очікуються 18-19 квітня

Погода в Києві протягом найближчих днів залишатиметься холодною, 18-19 квітня у очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів ( I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у середу, 17 квітня, у столиці хмарно, часом дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +5-7 градусів, вдень близько +10 градусів.

18-19 квітня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3-5 градусів тепла, вдень +12-14 градусів.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра у Києві очікується дощ та вітер. Температура максимально підніметься до +10 градусів.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).

РБК-Україна писало, що 16 квітня у західних областях очікуються сильні заморозки. В більшості областей часом йтиме дощ; температура вночі +2-7 тепла, вдень +8-13 градусів, на сході країни до +16 градусів. 

Синоптики попереджають про заморозки в Україні Синоптики попередили про посилення вітру в Києві
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України заморозкиКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся