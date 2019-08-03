Сьогодні Україну місцями накриють дощі та грози

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході і частково в центрі країни сьогодні дощі та грози

Погода в Україні 3 серпня погіршиться у західних областях, температура повітря опуститься до +19. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході і частково в центрі країни сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +19+23, вночі очікується +11+14.

У східних областях передають мінливу хмарність. Температура повітря вдень досягне +21+24. На півдні країни дощі. Температура повітря вдень досягне +25+28. Вночі очікується +16+19.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в столиці сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень +20+22, вночі очікується +12+14.