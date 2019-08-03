ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра Україну накриє активний циклон

Новини » Суспільство    03.08.2019 - 14:47
Завтра Україну накриє активний циклон
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

В приморській зоні висока ймовірність шторму

Погода в Україні 4 серпня буде штормовою, очікуються сильні зливи, грози, град та шквали вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, у неділю південні, південно-східні, Дніпропетровську та Кіровоградську області, а також Приазов'я накриє активний циклон, який рухається з Балкан. Впродовж дня очікуються сильні зливи з грозами та градом, а також шквалами вітру. У приморських районах висока імовірність шторму.

У західних областях завтра очікуються періодичні дощі, невеликі опади можливі також у Вінницькій, Полтавській та Черкаських областях. На півночі країни істотних опадів не очікується. Однак всюди передбачається посилення вітру. Температура повітря коливатиметься від +20 до +25, на півдні та сході завтра похолодає.

У Києві неділя буде переважно сухою, але прохолодною та з сильними поривами вітру. Стовпчики термометрів в столиці триматимуться на рівні +20…+22 градуси.

Завтра Україну накриє активний циклон

 

Нагадаємо, що синоптики попередили про погіршення погоди у більшості областей України у суботу, 3 серпня. За даними Гідрометцентру, сьогодні в більшості західних, центральних та південних областей очікуються сильні дощі та грози.

РБК-Україна писало, що у суботу, 3 серпня, Україну накриють дощі та похолодання через циклон, який прийде в країну з Румунії. Однак, за даними синоптика, вже з 6 серпня в країну почне повертатися тепла погода.

В Україні оголошено штормове попередження Циклон несе в Україну похолодання та сильні зливи
Новини України циклонштормГідрометцентрдиденко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся