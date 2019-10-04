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В Україні на вихідних очікується різке похолодання та сніг

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 13:33
В Україні на вихідних очікується різке похолодання та сніг
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики попереджають про погіршення погоди

Погода в Україні на вихідних різко погіршиться, синоптики передають дощі, різке пониження температури повітря та сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

У п'ятницю вдень пройдуть періодичні дощі, очікується температура +7+12 градусів, а вночі подекуди до нуля чи й до "мінусів".

У суботу на південному сході та на Сході України буде ще тепло + 20 градусів, а в неділю там похолодає до +12+16 градусів. У понеділок на Півночі та Заході може пролітати мокрий сніг.

Дощі завтра, 5 жовтня, найбільш ймовірні в західних областях та на Півночі. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях та Дніпрі передбачаються дощі. У більшості областей Центру також йтимуть дощі. У Донецькій області завтра очікується суха погода.

У Києві 5 жовтня буде достатньо прохолодно +11+14 градусів вдень. Суттєві дощі малоймовірні. У понеділок буде особливо холодно, вночі до невеликого морозу, вдень +5+8 градусів.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше РБК-України повідомляло, що сьогодні в Україні різко похолодає. Схід, центр, північ та південь України сьогодні накриють дощі та грози. Зокрема, дощі будуть у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні погода погіршиться у північних, центральних та південних областях, куди насувається атмосферний фронт.

Сьогодні в Україні різко похолодає Завтра в Україні очікуються дощі з грозами
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