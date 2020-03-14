Сніг, дощ та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Волинській, Рівненській, Житомирській областях сьогодні випаде сніг

Погода в Україні 14 березня погіршилась, випав сніг та похолодало. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У Волинській, Рівненській, Житомирській областях сьогодні випаде сніг, вдень температура повітря на заході складе +4+8, а вночі +1+4. На півночі країни та у Київській області також сніг, вдень +6+8, а вночі +3+5.

У східних областя у суботу дощі, вдень +10+13, а вночі +3+6. Центр країни сухий, вдень +10+13, а вночі +3+6. На півдні країни мінлива хмарність, вдень +12+15, а вночі +5+7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощ, вдень +6+8, а вночі +2+4.

Нагадаємо, у неділю погода в Україні покращиться, опади відступлять та буде малохмарно. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +6 градусів. Однак вночі прийде суттєве похолодання, термометри покажуть від -1 до -4 градусів морозу.