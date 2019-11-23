ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до -3

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до -3
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві без опадів, вночі похолодає до -10

Погода в Україні у суботу, 23 листопада, буде сухою на більшості території країни, вдень температура повітря опуститься до -3 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде прохолодна погода, а у Закарпатській області впродовж доби можливі невеликі опади, однак температура коливатиметься від +9 до +11. Вдень температура повітря у більшості областей коливатиметься від 0 до -3 градусів, лише на заході подекуди від +1 до +5.

Вночі у північних та центральних областях стовпчики термометрів опустяться до позначок -6...-10 градусів, на сході очікуються заморозки до -11..-12 градусів. На півдні та заході вночі термометри покажуть від -1 до -7, а на Закарпатті вночі до +5...+7.

Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до -3

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні прогнозують хмарну та холодну погоду. Вдень столичні термометри коливатимуться від -1 до -3, а вночі покажуть до -8...-10 градусів морозу. Також очікуються пориви вітру до 7-12 м/с. Опади сьогодні у Києві не прогнозуються.

Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до -3

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідних в Україні утримається прохолодна погода, місцями термометри покажуть до -12. Також у західних областях прогнозувалися невеликі опади у вигляді снігу, що може спричинити ожеледицю.

Завтра в Україні похолодає до -12 В Україні оголосили штормове попередження
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся