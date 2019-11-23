Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до -3

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У Києві без опадів, вночі похолодає до -10

Погода в Україні у суботу, 23 листопада, буде сухою на більшості території країни, вдень температура повітря опуститься до -3 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде прохолодна погода, а у Закарпатській області впродовж доби можливі невеликі опади, однак температура коливатиметься від +9 до +11. Вдень температура повітря у більшості областей коливатиметься від 0 до -3 градусів, лише на заході подекуди від +1 до +5.

Вночі у північних та центральних областях стовпчики термометрів опустяться до позначок -6...-10 градусів, на сході очікуються заморозки до -11..-12 градусів. На півдні та заході вночі термометри покажуть від -1 до -7, а на Закарпатті вночі до +5...+7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні прогнозують хмарну та холодну погоду. Вдень столичні термометри коливатимуться від -1 до -3, а вночі покажуть до -8...-10 градусів морозу. Також очікуються пориви вітру до 7-12 м/с. Опади сьогодні у Києві не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідних в Україні утримається прохолодна погода, місцями термометри покажуть до -12. Також у західних областях прогнозувалися невеликі опади у вигляді снігу, що може спричинити ожеледицю.