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В Україні сьогодні очікується спека до +33

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 08:00
В Україні сьогодні очікується спека до +33
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві від +31 до +33

Погода в Україні у понеділок, 1 липня, очікується спекотною та без опадів, температура повітря в день підійметься до +33 градусів, а вночі, до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами синоптиків, у східних областях України без опадів, температура повітря вдень складатиме +27...+29 градусів, вночі +11...+13. На півдні очікується мінлива хмарність, вдень температура складатиме +29...+33 градуси, вночі від +14 до +18 градусів. У Криму без опадів, вдень температура складе +28...+30 градусів, вночі +16...+18 градусів.

На заході України погода буде малохмарною, без опадів, вдень температура сягатиме +31...+33 градусів, вночі +14...+17. На півночі також без опадів, вдень очікується від +28 до +33, вночі  +13...+15 градусів. У центрі мінлива хмарність, температура в день складе +28...+33 градуси, вночі +14...+17.

В Україні сьогодні очікується спека до +33

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України у понеділок, 1 липня, погода буде спекотною, опадів не очікується. Синоптики прогнозують спеку від +31 до +33 градусів, вночі від +15 до +17. Вітер західний 5-10 м/с.

В Україні сьогодні очікується спека до +33

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