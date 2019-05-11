Київ у найближчі години накриє гроза

У районі Виноградаря пройшов дощ з градом
Погода в Україні: у Києві в найближчі три години очікується гроза. Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації із посиланням на Укргідрометцентр.
Гроза утримається до кінця доби.
"У найближчі три години з утриманням до кінця доби 11 травня в Києві очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в КМДА.
Крім того, у відомстві закликали дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
Підкреслимо, кореспондент РБК-Україна повідомляє про те, що район Виноградаря вже накрив дощ з градом.
Фото: дощ з градом (Ірина Гамерська/РБК-Україна)
Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 11 травня 2019 року, буде дощовою, місцями очікуються грози.
Так, 11 травня вночі в Україні, крім східних областей, місцями був невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Як писало РБК-Україна, синоптик Наталія Діденко повідомляла, що 11-12 травня у більшості областей України буде переважати волога погода з періодичними дощами, температура повітря підвищиться.
У столиці ж на вихідних, 11-12 травня, очікуються періодичні дощі, а також можлива гроза. Денна температура повітря підніметься до +20, при цьому нічна температура повітря буде відносно невисокою.
Додамо також, у західних областях України очікується підняття рівня води в річках, що може призвести до затоплення територій.