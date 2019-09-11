ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні буде тепло до п'ятниці

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 12:53
В Україні буде тепло до п'ятниці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні до суботи буде тепло

Погода в Україні, завтра, 12 вересня, очікується ясна та тепла з температурою повітря +25+30 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Крім того, Діденко зазначає, що у столиці завтра буде сонячно.

"У Києві у четвер погода отримає метеорологічний оскар - сонячно, сухо та близько +28 градусів. У п'ятницю вся оця, підсвічена сонцем та вогняними чорнобривцями, розкіш потриває", - повідомила вона.

В Україні буде тепло до п'ятниціФото: погода в Україні (facebook.com)

А в суботу та неділю пройдуть дощі та похолодає, додала синоптик.

Нагадаємо, сьогодні по всій території країни сонячно, температура повітря досягла +29.

Натомість, синоптики попереджають про різке похолодання на вихідні. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.

За даними синоптиків, 11 вересня в Україні буде утримуватись суха та тепла погода. Температура вночі +9+14, на узбережжі морів до +18, на крайньому сході країни та в Карпатах +5+8; вдень в Україні +24+29 градусів. На вихідних, 14 и 15 вересня, очікується похолодання та періодичні дощі, однак у деяких областях буде тепла погода

В Україні продовжує утримуватися спека Температура в Україні завтра опуститься до +9
Новини України похолоданиеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся