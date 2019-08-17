Завтра в Україні потеплішає до +29

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві буде без опадів, температура вдень +24 +26 градусів

Погода в Україні завтра, 18 серпня, буде теплою, температура повітря +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко у Facebook.

За словами синоптика, неділю в Україні буде теплим, комфортним і без дощів.

"Якраз для вдалих селфи на технічних зупинках в полі або фото з переднього пасажирського місця, коли біжить вперед дорога, по боках фантастичні кольори городів, полів і зігнутих поперек громадян, які почали копати картоплю", - зазначила Діденко.

Температура повітря 18 серпня підвищиться і складе +24 +29 градусів. У Чернігівській і Сумській областях місцями +20 +23 градуси.

"Дощі суттєві малоймовірні - антициклон, хіба що на північному сході буде більше хмар і можливий якийсь дощик-пігмей", - заявила синоптик.

У Києві завтра очікується прекрасна погода: сухо, вдень +24 +26 градусів.

Крім того, синоптик зазначила, що з понеділка в Україні потеплішає ще на кілька градусів.

"Тиждень обіцяє спеку - термічний пік передбачається 21 серпня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +32 +37 градусів", - зазначила Діденко.

Відзначимо, 17 серпня дощі та грози накриють північні та східні області країни. Температура повітря вдень на заході України досягне +21+26. У Києві сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень сягне +19+21, вночі очікується +11+13.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що в суботу, 17 серпня, погода в Україні буде однією з найхолодніших в Європі. Денна температура повітря становитиме +17 +24 градуси.