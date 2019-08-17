ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра в Украине потеплеет до +29

Новости » Общество    17.08.2019 - 16:01
Завтра в Украине потеплеет до +29
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве будет без осадков, температура днем +24 +26 градусов

Погода в Украине завтра, 18 августа, будет теплой, температура воздуха +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По словам синоптика, воскресенье в Украине будет теплым, комфортным и без дождей.

"Как раз для удачных селфи на технических остановках в поле или фото с переднего пассажирского места, когда бежит вперед дорога, по бокам фантастические цвета огородов, полей и согнутых поперек граждан, которые начали копать картошку", - отметила Диденко.

Температура воздуха 18 августа повысится и составит +24 +29 градусов. В Черниговской и Сумской областях местами +20 +23 градуса.

"Дожди существенные маловероятны - антициклон, разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен какой-то дождик-пигмей", - заявила синоптик.

В Киеве завтра ожидается прекрасная погода: сухо, днем ​​+24 +26 градусов.

Кроме того, синоптик отметила, что с понедельника в Украине потеплеет еще на несколько градусов.

"Неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров поднимутся до +32 +37 градусов", - отметила Диденко.

Завтра в Украине потеплеет до +29Отметим, 17 августа дожди и грозы накроют северные и восточные области страны. Температура воздуха днем на западе Украины достигнет +21+26. В Киеве сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +11+13.

Ранее Наталья Диденко сообщала, что в субботу, 17 августа, погода в Украине будет одной из самых холодных в Европе. Дневная температура воздуха составит +17 +24 градуса.

Погода в Украине 17 августа будет одной из самых холодных в Европе Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара
Новости Украины ПогодаНаталья Диденко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь