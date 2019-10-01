Сьогодні в Україні похолодає

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На сході, півночі та частково півдні країни очікуються дощі

Погода в Україні 1 жовтня погіршиться на сході, очікуються дощі та температура повітря +15+17. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз в усіх областях

На сході країни, а також у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях очікуються дощі. Там температура повітря вдень досягне +14+16, вночі очікується +11+13. Крім того, дощі будуть в Дніпровській та Запорізькій областях.

У західних областях мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +9+11. Крім того, у Закарпатській та Івано-Франківській областях температура повітря вдень досягне +19+21. У центральних областях тепло, температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +11+13.

За даними синоптиків, південь країни, крім Одеської та Миколаївської областей, накриють дощі. Натомість, температура повітря залишається високою - +19+22, а вночі очікується +13+15.

Прогноз у Києві

У столиці, синоптики повідомляють, очікується мінлива хмарність. Там температура повітря вдень досягне +14+16, а вночі очікується +11+13.

Нагадаємо, вчора синоптики попереджали про сильні пориви вітру по всій території України. Синоптики оголосили штормове попередження.