Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях 14 серпня очікуються значні дощі, грози, подекуди град та шквали

Погода в Україні завтра, 14 липня, погіршиться, очікуються короткочасні дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентра.

Зазначається, що 14 серпня у західних областях хмарно з проясненнями, значні дощі, грози, подекуди град та шквали 25-28 м/с; температура вночі +13+18, вдень +25+30, у Волинській, Рівненській та Львівській області +19+24.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі +16+21, на сході країни +12+17, вдень +28+33.

Вітер в Україні південний з переходом у західній частині на північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода на 14 серпня

Нагадаємо, погода у Києві погіршиться у найближчу годину. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 серпня та вночі 14 серпня у Києві очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомляє РБК-Україна, за повідомленням синоптиків починаючи з 13 серпня і впродовж 14 серпня в західних областях України очікуються сильні дощі, грози, а в окремих районах град та пориви вітру 25-28 м/с. Оголошено другий рівень небезпеки.

Крім того, у Києві липень був незвично холодним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала 19,8 градусів і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуси.