Завтра в Україні очікуються грозові дощі, пориви вітру та шквали

Погода в Україні завтра, 4 серпня, погіршиться, в деяких областях очікуються сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Повідомляється, що 4 серпня у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови. Зокрема, очікуються сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м / с, в окремих районах 25-30 м / с, град.

На решті території короткочасні дощі, місцями грози, лише у більшості північних, вночі і в західних областях без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі до +14, на півдні до +19, вдень до +23.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні у суботу, 3 серпня, погіршиться в більшості регіонів, очікуються дощі і грози.

3 серпня в Україні очікується переважно дощова погода. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у більшості західних, південних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях очікується короткочасний дощ, місцями можлива гроза.