Завтра в Україні подекуди мокрий сніг та дощ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опади очікуються майже у всіх областях

Погода в Україні завтра, 27 листопада, очікується теплою, однак подекуди можливий дощ з мокрим снігом. Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру.

Зазначається, що у більшості південних, центральних та східних областей очікується дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі мряка, місцями туман, ожеледь. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -1-6 градусів морозу, вдень до +5 градусів тепла; у західних та південних областях вночі близько 0 градусів, вдень +3-8 градусів тепла, на Закарпатті та в Криму очікується до +10-12 градусів.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 27 листопада покращиться, йде потепління. У східних областях, у Дніпропетровській області, місцями в Полтавській області, Кропивницькій області та районах дощі та поривчастий вітер.

РБК-Україна писало, що погода в Україні з неділі погіршиться, знову похолодає і будуть морози. Суттєве похолодання очікується 1-2 грудня.