Завтра в Україні очікуються дощі та шквальний вітер

Завтра, 5 жовтня, погода в Україні буде дощовою, також очікується шквальний вітер, температура +21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру Facebook.

Як повідомляється, 5 жовтня в Україні, крім Вінницькій, більшості західних та північних областей, очікуються дощі, місцями можливі грози. У південних, вдень також у Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях прогнозуються значні дощі.

Вітер переважно північний, 7-12 м / с. Вдень у Приазов'ї очікуються окремі пориви вітру 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +8, на півдні і сході країни +9 +14 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 +15, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму до +16 +21 градуса.

У Карпатах вночі без опадів. Вдень очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби +1 +6 градусів.

Нагадаємо, синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди на вихідні. В суботу і в неділю очікується різке зниження температури повітря і сніг. Зокрема, завтра, 5 жовтня, очікуються дощі, в Чернівецькій, Сумській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях та Дніпропетровській області. У столиці також холодно, температура повітря вдень сягне +11 +14 градусів.

Зазначимо, що сьогодні в Україні різко похолодало. Схід, центр, північ і південь України сьогодні накрили дощі та грози. Зокрема, дощі в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.