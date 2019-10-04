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Синоптики попередили про сильні заморозки

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 14:16
Синоптики попередили про сильні заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях заморозки досягнуть -5

Погода в Україні наступного тижня погіршиться, очікуються заморозки до -6. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях заморозки у повітрі досягнуть -5.

Крім того, у наступний понеділок у південних та східних областях на поверхні грунту заморозки 0-6, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на вихідні. Очікуються різке пониження температури повітря та сніг. Зокрема, завтра очікуються дощі в Чернівецькій, Сумській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях та Дніпропетровській області. У столиці також холодно, температура повітря досягне 11+14 градусів вдень.

Зазначимо, що сьогодні в Україні різко похолодало. Схід, центр, північ та південь України сьогодні накрили дощі та грози. Зокрема, дощі у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

В Україні на вихідних очікується різке похолодання та сніг Сьогодні в Україні різко похолодає
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