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Завтра в Україні очікуються дощі та грози

Новини » Суспільство    02.06.2019 - 16:25
Завтра в Україні очікуються дощі та грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря складатиме +25 +30 градусів

У понеділок, 3 червня, в Україні очікуються дощі із грозами, зливами та шквалами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталію Діденко у Facebook.

Повідомляється, що грозові дощі охоплять західну частину України, однак суттєві опади не очікуються у Рівненській та Волинській області. Також дощі пройдуть у Вінницькій, Одеській області, в районах Кропивницького, а також на півдні Київської області.

"Завтра надвечір локальні грозові дощі можуть поширитися на всю південну частину, більшість Півночі", - повідомила Діденко.

Температура у понеділок в середньому складатиме від +25 до +30 градусів, на Півдні та Сході до +33.

У Києві 3 червня прогнозується переважно суха погода, температура вдень складатиме +27 +29 градусів.

"Прогноз потребує уточнення, бо нестійка зона із зливами перебуватиме на півдні Київської області, може й гойднути грозою до столиці", - наголосила синоптик.

Завтра в Україні очікуються дощі та грози

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні негода знеструмила майже 200 населених пунктів. В ніч на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) спрацювали системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 184 населених пункти у 7 областях. 

Завтра в Україні очікується до +33 В Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів
Новини України Гідрометцентр
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