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В Україні негода знеструмила майже 200 населених пунктів

Новини » Суспільство    02.06.2019 - 08:25
В Україні негода знеструмила майже 200 населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Негода пройшлася по центральним і північним регіонам

Через погіршення погоди в Україні на ранок 2 червня знеструмлено майже 200 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в ніч на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) спрацювали системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 184 населених пункти у 7 областях. Зокрема, Полтавська - 46, Київська - 40, Вінницька - 38, Черкаська - 35, Кіровоградська - 15, Дніпропетровська - 5 та Сумська - 5 населених пунктів.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що 2 червня західні області заллють дощі, а в східних і південних регіонах очікується суха і спекотна погода. Сильні зливи та грози очікуються у південній частині Київської області, а також у Черкаській та Полтавській областях. Синоптики відзначають, що при такій ситуації можуть бути короткострокові, але дуже сильні зливи, град та шквали.

У південних і східних, а також у більшості центральних областей стовпчики термометрів піднімуться до +33.

Завтра в Україні очікується до +33
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