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Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы

Новости » Общество    02.06.2019 - 16:25
Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха составит +25 +30 градусов

В понедельник, 3 июня, в Украине ожидаются дожди с грозами, ливнями и шквалами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко Facebook.

Сообщается, что грозовые дожди охватят западную часть Украины, однако существенные осадки не ожидаются, в Ровенской и Волынской области. Также дожди пройдут в Винницкой, Одесской области, в районах Кропивницкого, а также на юге Киевской области.

"Завтра к вечеру локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть, большинство Севера", - сообщила Диденко.

Температура в понедельник в среднем составит от +25 до +30 градусов, на Юге и Востоке до +33.

В Киеве 3 июня прогнозируется преимущественно сухая погода, температура днем составит +27 +29 градусов.

"Прогноз требует уточнения, ибо неустойчивая зона с ливнями будет находиться на юге Киевской области, может и качнуть грозой к столице", - подчеркнула синоптик.

Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине непогода обесточила почти 200 населенных пунктов. В ночь на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) сработали системы защиты линий электропередач было обесточено 184 населенных пункта в 7 областях.

Завтра в Украине ожидается до +33 В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов
Новости Украины Гидрометцентр
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