Завтра в Україні очікуються дощі

Погода в Києві: завтра, 1 червня, в більшості областей очікуються дощі, температура повітря прогріється до +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр" у Facebook.

Як повідомляють синоптики, завтра в центральних, більшості північних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях та на Прикарпатті місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Місцями можливі град та шквали 15-20 м / с. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний буде дути зі швидкістю 5-10 м / с.

Температура в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі становитиме +15 +20, вдень - +28 +33 градуси. У західних областях вночі очікується +9 +14 градусів, а вдень - +20 +25. На решті території вночі +13 +18, а вдень - +23 +28 градусів.

У Києві В суботу місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +16 +18, вдень +25 +27 градусів.

Нагадаємо, на суботу в Україні оголошено штормове попередження. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки жовтий).

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що атмосферні фронти північного циклону обумовлять дощі з грозами вздовж Вінницької, Черкаської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. Грози можуть супроводжуватися шквалом і градом. У західних областях на вихідних, 1 і 2 червня, опади будуть перериватися сонячними проясненнями.

У Києві на вихідних дощі можуть пройти, але без тривалих злив. Температура повітря складе +28 градусів.