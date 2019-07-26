Завтра в Україні очікується спека вище +30

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На півдні країни 27 липня очікується до +32

Погода в Україні завтра, 27 липня, очікується спекотною, місцями з дощами та грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, завтра суха погода очікується на півдні країні, у центрі, а також у Київській та Чернігівській областях, на решті території місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів близько 20 градусів; вдень 24-29 градусів, на півдні країни до 32 градусів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з серпня очікується нова хвиля похолодання.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 26 липня, крім крайнього заходу, Чернігівської та Київської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як писало РБК-Україна, вчора в Парижі (Франція) зафіксували температурний рекорд, температура повітря піднялася до +42,4 градусів. Попередній рекорд був встановлений 28 липня 1947 року, тоді температура піднялася до +40,4 градусів.