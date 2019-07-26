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В Україну повертається спека

Новини » Суспільство    26.07.2019 - 13:12
В Україну повертається спека
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Найспекотніше буде на півдні, сході та у більшості центральних областей України

Погода в Україні завтра, 27 липня, буде спекотною, по всій країні стовпчики термометрів досягатимуть +28+33 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її прогнозом, найспекотніше буде на півдні, сході та у більшості центральних областей України. На решті території України протягом дня 27 та 28 липня передбачається +25+30 градусів.

В Україну повертається спека

Фото: погода в Україні (facebook.com)

"Спека із Західної Європи завтра нарешті посунеться, але нікуди нічого не щезає.
Адже височезна температура повітря пересунеться ближче до центру та сходу Європи. Південна частина континенту й так ще залишиться серед спеки", - написала вона.

Крім того, за прогнозом Діденко, короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на заході та сході країни. На півночі, в центрі та у південній частині переважатиме суха погода.

"У Києві вихідні будуть переважно сонячними та дуже теплими, +27+29 градусів, місцями до +30 градусів", - повідомила вона.

Зазначимо, на сьогодні синоптики передають дощі у більшості областей. Тільки на півдні та в Кримській області сьогодні сонячно. Натомість, зазначимо, що у Києві погода сонячна.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Сьогодні Україну місцями накриють дощі
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