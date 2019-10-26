ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аеропорт "Львів" затримав та скасував ряд рейсів через туман

Новини » Суспільство    26.10.2019 - 12:31
Аеропорт "Львів" затримав та скасував ряд рейсів через туман
Фото: аеропорт "Львів" (facebook.com/LvivAirport)

Деякі рейси були перенаправлені до інших аеропортів

Міжнародний аеропорт "Львів" у зв'язку з сильним туманом скасував та затримав ряд авіарейсів у суботу, 26 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку аеропорту в Facebook.

Так, у зв'язку з погодними умовами було скасовано рейс WZZ6735 за маршрутом Львів-Братислава. Крім того, авіарейси WZZ1295 (Катовіце-Львів) та RYR5438 (Дюссельдорф-Львів) були перенаправлені до аеропорту "Бориспіль".

Також у зв'язку з несприятливими погодніми умовами затримується рейс HY441 (Стамбул-Львів). Рейс зі Стамбулу затримується до 11:00. У зв'язку з пізнім прибуттям літака з попереднього рейсу до 13:45 затримується рейс THY442 (Львів-Стамбул).

Аеропорт &quot;Львів&quot; затримав та скасував ряд рейсів через туман

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з туманом аеропорти України затримують та скасовують авіарейси. Зокрема, в аеропорту "Київ" у четвер, 24 жовтня, затримувалися рейси до Рима, Мінська, Варшави, Берліна, Меммінгена та Дортмунда.

Також РБК-Україна писало, що в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про туман в Україні 26 жовтня. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів.

США припиняють авіасполучення з Кубою, окрім Гавани Синоптики попереджають про метеорологічні явища в Україні
Новини України ЛьвіваэропортТуманавиасообщение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся