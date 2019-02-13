Завтра в Україні очікується сніг

Сніг очікується в північних, центральних і західних областях країни

В Украине в некоторых областях завтра, 14 февраля, ожидается снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 14 февраля в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях небольшой снег, местами с дождем. В Карпатах ночью умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м / с, в Карпатском регионе отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью от -1 до -6 градусов, в западных областях около 0; днем от -2 до +3, на западе и юге страны 0 до +5.

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, по состоянию на утро 13 февраля снегопад в Украине частично ограничил движение в трех областях. В частности, умеренный снег наблюдается в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Снег с дождем продолжается в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 13 февраля в шести областях Украины обесточены 188 населенных пунктов.

Отметим, по прогнозам синоптиков, в Карпатах сегодня сохранится значительная лавинная опасность.